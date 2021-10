Comunali, Di Maio: "In bocca al lupo ai neo sindaci, ora remare compatti"

A Roma, Torino e in altre città italiane i cittadini "hanno scelto e ai neo sindaci va un grosso in bocca al lupo per l'impegno che li aspetta da qui ai prossimi anni". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rivolgendo un "ringraziamento speciale alle nostre due sindache uscenti, Virginia e Chiara, per il lavoro svolto". Ora, ha proseguito l'ex vicepremier, "occorre remare, compatti, nella stessa direzione per il rilancio del Paese".