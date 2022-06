Comunali, Conte: "Dati non soddisfacenti ma continua dialogo con il Pd"

"I dati che emergono dalle amministrative non ci soddisfano.

Non possiamo cercare giustificazioni di comodo. Ma c'è dato che mi fa male ed è quello dell'astensionismo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte. L'ex premier ha aggiunto che con il Pd "esamineremo il risultato elettorale ma per il futuro un'azione congiunta non può essere compromessa da questa tornata elettorale per il semplice motivo che il M5s sui territori ancora deve organizzarsi".