Vaccini, Salvini: "Sull'azzeramento della Commissione Schillaci ha fatto di testa sua"

"Al Ministero qualcosa non va", ha dichiarato il vicepremier
© Ansa
Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha commentato l'azzeramento della Commissione vaccini istituita al ministero della Sanità. Secondo il vicepremier, il ministro Schillaci "ha deciso di testa sua" prima nominando una Commissione poi azzerandola. "Evidentemente al ministero c'è qualcosa che non funziona perché o si è distratto prima o si è distratto dopo. Delle due l'una, visto che le ha firmate lui e li ha rimossi lui".
Poi Salvini ha aggiunto: "A me spiace quando chi porta un pensiero scientificamente diverso da quello che è il mainstream, viene additato come pericoloso sovversivo. Secondo me aver azzerato la Commissione è stato un pessimo segnale anche dal punto di vista scientifico e culturale".
