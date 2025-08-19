Vaccini, Salvini: "Sull'azzeramento della Commissione Schillaci ha fatto di testa sua"

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha commentato l'azzeramento della Commissione vaccini istituita al ministero della Sanità. Secondo il vicepremier, il ministro Schillaci "ha deciso di testa sua" prima nominando una Commissione poi azzerandola. "Evidentemente al ministero c'è qualcosa che non funziona perché o si è distratto prima o si è distratto dopo. Delle due l'una, visto che le ha firmate lui e li ha rimossi lui".