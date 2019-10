Commissione Segre, cardinale Parolin: astensione centrodestra mi preoccupa

"Mi preoccupa che su valori fondamentali come l'antisemitismo dovremmo essere tutti uniti. Ci sono cose su cui dovremmo convergere. Penso che l'invito sia a riflettere sui valori fondamentali". Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano card. Pietro Parolin. Anche l'Anpi lancia l'allarme razzismo, condannando l'astensione dei senatori del centrodestra sulla mozione Segre, "interpretabile come atto di legittimazione di tali fenomeni".

Anpi: "Astensione centrodestra rischia di legittimare il razzismo" - Sulla questione è intervenuta anche l'Anpi, che esprime "soddisfazione e apprezzamento per il voto favorevole del Senato all'istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio. Un importante e concreto segnale di civiltà democratica sollecitato dall'instancabile, coraggiosa e preziosa senatrice a vita Liliana Segre". Tuttavia l'Associazione nazionale partigiani manifesta "profonda preoccupazione e condanna rispetto all'astensione da parte dei senatori delle forze politiche di centrodestra, un atteggiamento grave e fortemente irresponsabile, in quanto interpretabile come atto di legittimazione dei fenomeni che la Commissione intende contrastare".