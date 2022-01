Colle, Berlusconi: grazie a segretario Ppe per sostegno, siamo colonne Ue

Ansa

"Grazie al mio amico Antonio Lopez, segretario generale del Ppe, per le parole che ha voluto riservarmi nella sua intervista a 'Il Giornale'. Siamo la colonna portante dell'Ue, vogliamo istituzioni sempre più moderne ed efficienti, capaci di affrontare sfide come il Covid". Lo ha scritto Silvio Berlusconi, rispondendo al politico spagnolo che lo ha definito "la più grande risorsa" per l'Italia e l'Europa, sostenendo la sua candidatura al Colle.