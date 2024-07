Cogne, Santanchè: ipotesi elicottero al vaglio, chi non fa sa solo criticare

"Quella dell'elicottero" per portare i turisti a Cogne "è una proposta emersa al tavolo di lavoro quando sono andata in Valle d'Aosta a fare il sopralluogo. Il problema è grave per la comunità di Cogne, perché il 70% dei loro introiti lo fanno proprio con il turismo estivo". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanché, intervenendo a Morning News su Canale5. "Capisco che chi non ha idee nella vita deve criticare coloro che a un tavolo di lavoro pensano a tutto quello che si può fare. È un'ipotesi - aggiunge - e ne stiamo vagliando la possibilità e i costi".