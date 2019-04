Codice rosso, spaccatura sulla castrazione chimica: la Lega vota sì, M5s vota no

Contrari e favorevoli - Dunque M5S contro e Lega a favore: la maggioranza di governo si ritrova spaccata sulla castrazione chimica, su cui martedì il Carroccio aveva fatto un passo indietro, ritirando un emendamento che avrebbe introdotto il trattamento terapeutico. E quando Fratelli d'Italia ha presentato un ordine del giorno sempre sulla castrazione chimica, Il governo, rappresentato dal sottosegretario Vittorio Ferraresi, si è rimesso al voto dell'Aula, che ha bocciato il testo. Testo che ha ricevuto 383 voti contrari dalle opposizioni di Forza Italia e Partito democratico, cui si è unito anche il Movimento 5 Stelle. Hanno votato a favore 126 deputati di FdI e Lega (tranne un esponente del Carroccio, Giuseppe Basini).



La disponibilità del governo sul tema - Come ha spiegato Tommaso Foti (Fratelli d'Italia), l'ordine del giorno presentato serviva a "confermare la disponibilità del governo ad affrontare il tema" sulla possibilità di subordinare a trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per reati sessuali. Secondo Andrea Colletti (M5s) "questo testo è palesemente in contrasto con la Costituzione e con le convenzioni internazionali firmate dall'Italia".



Fonti Lega: "Voto M5s? Sconcertati" - "Siamo sconcertati e dispiaciuti dal voto Cinque stelle con il Pd e Forza Italia contro la castrazione chimica, una norma applicata in altri Paesi per limitare la violenza di pedofili e stupratori". E' quanto affermano fonti della Lega in riferimento all'ordine del giorno votato alla Camera.



D'Uva (M5s): "Non è nel contratto di governo" - Da parte di Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, arriva un secco no alla castrazione chimica: "Apre una parentesi, uno spiraglio che può aprirsi alle pene corporali, una cosa che ci spaventa tanto. Non è nel contratto di governo", ha detto.



M5s: "Noi coerenti, non esistono altre maggioranze" - "Il Movimento 5 Stelle è rimasto coerente: per noi la castrazione chimica non può essere una soluzione. Riguardo al voto in Aula, se si è trattato di verificare una maggioranza alternativa, il tentativo è fallito". Lo riportano in una nota i deputati del M5s, che fanno notare come anche gli stessi parlamentari della Lega non abbiano votato in maniera compatta. "Appare evidente - proseguono le fonti - che il centrodestra non esiste più, neanche su questi temi. Il dato politico è che non esiste altra maggioranza senza di noi".