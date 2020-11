Codice Rosso, Conte: qualcosa migliora ma la strada è ancora lunga

Ansa

"Alcuni dati mostrano che qualcosa comincia a funzionare meglio che in passato ma siamo consapevoli che il Codice Rosso non è la panacea. I dati degli omicidi sulle donne ci dicono che il percorso da fare è ancora lungo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aggiungendo: "Le nuove misure contro la violenza di genere sono solo un tassello importantissimo che riguarda il momento in cui la violenza è già avvenuta: non basta".