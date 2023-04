Codice appalti, Anac: "Il 98% delle gare avverrà senza avviso pubblico"

"Il codice appalti è complessivamente una buona riforma, in particolare la parte sulla digitalizzazione, che avevamo richiesto dall'inizio".

Così il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, che osserva: "Quello che abbiamo evidenziato come punto critico è la fissazione di alcune soglie, ovvero il 98% delle gare o affidamenti avverranno senza pubblico avviso, quindi senza che le imprese che non sono invitate o che non sono destinatarie dirette dell'affidamento informano che l'amministrazione sta bandendo una gara fino a 5.300.000 euro. Si tratta di tanti soldi sui quali la concorrenza si riduce".