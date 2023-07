Clima, Pichetto Fratin: necessità di un intervento importante del governo

Il tema del cambiamento del clima sarà al centro dell'agenda di governo.

A confermarlo è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui "è evidente la necessità di un intervento importante da parte dell'esecutivo per affrontare, in termini di prevenzione, la situazione". Rispondendo in question time al Senato a un'interrogazione sulle iniziative contro dissesto idrogeologico e cambiamento climatico, Pichetto Fratin ha quindi aggiunto: "Pianificazione e controllo sono le parole chiave per evitare di rincorrere l'emergenza e continuare a rammaricarsi per gli eventi estremi e contrapposti che hanno diviso l'Italia in questi giorni".