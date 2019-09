LA PROMESSA 27 settembre 2019 16:27 Clima, Conte: "Giovani straordinari, massimo impegno per soluzioni" | Il ministro Costa: "Le loro proteste sono rivolte a noi" Zingaretti: "Il secolo scorso fallimento della politica: apriremo una nuova stagione di rivoluzione verde". La Meloni: "La protesta non va strumentalizzata"

Giuseppe Conte assicura "il massimo impegno da parte mia e del governo" a trovare "soluzioni concrete" ai cambiamenti climatici. Commentando le manifestazioni dei Fridays for Future in tutto il mondo, definisce "straordinarie le immagini delle piazze, con così tanti giovani che partecipano con tale passione". E promette di tradurre "questa richiesta di cambiamento" in proposte reali.

Di Maio: "I giovani sono un esempio per agire" - Anche il ministro Luigi Di Maio ricalca la promessa di un impegno concreto a seguito delle manifestazioni: "Questi giovani vanno ringraziati e presi ad esempio per agire. E noi non aspettiamo. Il Decreto Clima e la legge Salvamare del nostro Ministro Costa sono previsti a breve. Le azioni concrete sono l’unica risposta degna di questi giovani".

Costa: "Le loro proteste sono rivolte a noi" - Proprio il ministro dell'Ambiente Sergio Costa invita il mondo politico ad ascoltare il messaggio delle centinaia di migliaia di giovani che oggi sono scesi nelle piazze di tutto il mondo: "So benissimo che le loro proteste sono rivolte verso di noi, verso le nostre scelte, la politica nazionale e internazionale. Dobbiamo ascoltarli e invito tutti a lasciare loro lo spazio che meritano e che si sono guadagnati" - scrive su Facebook, lanciando un messaggio di incoraggiamento ai ragazzi - Dico a tutti i pochi giovani che non sono andati a scuola per stare a casa o per il solo gusto di marinare, di unirsi a questa ondata: è il vostro momento, osate"

Zingaretti: "Necessità di aprire una nuova stagione" - Il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti elogia i ragazzi per la lungimiranza e auspica una svolta verso il futuro: "Voltare pagina e aprire ad una nuova stagione, investendo di più nella ricerca. In questo c'è anche un modello, una via da seguire per l'Italia e per l'Europa che non possono o devono essere pigre ma avanguardia nel mondo. Tra qualche mese inizieranno gli anni 20 del nuovo secolo. Quelli del secolo scorso, anche per il fallimento della politica, sono stati gli anni dell'orrore e della sopraffazione. Questi dovranno essere gli anni della rivoluzione verde e della giustizia sociale".

Fraccaro: "Verso un'Europa più verde" - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sfrutta l'occasione per spingere sull'acceleratore di una riforma a livello europeo: "Dobbiamo invertire la rotta per rilanciare lo sviluppo sostenibile. Per questo proporremo all’Ue una green rule per incoraggiare gli Stati membri a fare investimenti che incoraggino la sostenibilità".