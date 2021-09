Clima, Cingolani ai giovani: proteste utili ma uniamo forze

Le proteste dei giovani contro il cambiamento climatico sono utili, ma occorre lavorare insieme per trovare una soluzione. Lo ha detto il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani, aprendo a Milano la conferenza dei giovani sul clima Youth4Climate. "Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme - ha detto - non esiste un'unica soluzione".