Claudio Martelli e Lia Quartapelle presto sposi; le nozze a Tel Aviv

Claudio Martelli e Lia Quartapelle saranno presto sposi: sull'albo pretorio del Comune di Milano è infatti apparsa la pubblicazione di matrimonio tra l'ex braccio destro di Bettino Craxi, che ha 76 anni, e la capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera, che di anni ne ha 37. I due hanno scelto di sposarsi in Israele, a Tel Aviv, ma non è nota la data prescelta per le nozze.