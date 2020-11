Ciondolo anti-Covid, via Giuseppe Tiani da InnovaPuglia: l'Agenzia che gestisce gli appalti nella Regione

Si è dimesso Giuseppe Tiani , il presidente di InnovaPuglia (l'Agenzia che gestisce anche i maxi appalti sanitari della Regione Puglia) finito nella bufera dopo essersi presentato in audizione in Commissione Affari Costituzionali con un ciondolo " micropurificatore d'aria " capace di "inibire qualsiasi virus". Tiani, che è anche segretario del sindacato di Polizia Siap, ha chiamato il governatore Emiliano presentando le dimissioni "irrevocabili" dal cda.

Le dimissioni sono state accettate e verranno formalizzate in serata dal presidente della Regione Puglia. A chiedere a Emiliano di rimuoverlo dall'incarico, dopo che il video in cui Tiani parla delle presunte proprietà salvifiche del ciondolo ha fatto il giro del web, sono stati il parlamentare di Italia Viva ,Ivan Scalfarotto, candidato alle ultime Regionali in Puglia, e l'europarlamentare salentino, Andrea Caroppo.