"L'antica Via della Seta esplorò una via di convivenza fra due grandi civiltà. Cina e Italia devono ereditare quello spirito e continuare ad essere un ponte di collegamento fra Oriente e Occidente superando lo scontro di civiltà", ha aggiunto il ministro degli Esteri cinese.

Wang ha quindi sottolineato come Cina e Italia siano "due potenze economiche importanti" e "dovranno consolidare e approfondire il partenariato strategico globale". "Il nostro atteggiamento di stabilizzare la crescita e promuovere aperture è molto chiaro - ha quindi aggiunto -. La Cina è pronta ad importare una maggiore quantità dei prodotti italiani che soddisfino le domande cinesi e offrire agevolazioni alle imprese italiane che vogliano investire in Cina attraverso misure concrete. Auspichiamo che la parte italiana possa creare un ambiente di business equo, trasparente, aperto e non discriminatorio verso le imprese cinesi".

Tajani: "La nuova Via della Seta è una pagina di collaborazione brillante"

Tajani ha quindi parlato di come la Via della Seta rappresenti "una pagina di cooperazione piuttosto brillante. I motivi di fondo sono che le due parti hanno persistito nel partenariato strategico globale, hanno condiviso le responsabilità come due grandi depositari di civiltà. I due Paesi hanno saputo tradurre le aspettative in azioni concrete".