"Ci metterò tutta l'anima che ho", Conte cita "Come saprei" di Giorgia e scatena l'ironia dei social

Una frase detta da Giuseppe Conte in conferenza stampa ha scatenato l'ironia della rete. L'ex premier ha infatti concluso il suo discorso con una citazione che non è passata inosservata: "Io ci metterò tutta l'anima che ho", un verso della canzone "Come saprei" di Giorgia , che vinse Sanremo nel 1995. Nel video che sta facendo il giro dei social si vedono Conte, che pronuncia la ormai nota frase con in sottofondo la hit, e Rocco Casalino .

Il contesto - In una conferenza stampa, Conte, parlando del suo ruolo nel M5s ha dichiarato: "L'ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad una operazione di facciata, di puro restyling". Nel dettare le sue condizioni, l’ex premier ha quindi lanciato un un appello alla "comunità Cinquestelle" affinché non rimanga "spettatrice passiva di questo processo”. "Chiesto di partecipare a una valutazione sincera di questa proposta di Statuto e di esprimersi con un voto. Non mi accontenterò di una risicata maggioranza, mi metto in discussione, per partire forti occorre tanto ma tanto entusiasmo, me lo aspetto da Beppe e da tutti gli iscritti, a queste condizioni io ci metterò tutta l'anima che ho". Ed ecco qui la citazione che ha scatenato l'ironia della rete.