Chi è David Sassoli, il nuovo presidente del Parlamento Europeo

La carriera da giornalistaDavid Sassoli inizia a lavorare fin da giovane come giornalista. Dopo le prime esperienze presso giornali locali, è impegnato per sette anni nella redazione romana del quotidiano Il Giorno, dove segue politica e cronaca. Nel 1992 inizia la sua carriera televisiva prima come inviato del Tg3 e successivamente come inviato speciale del Tg1. Per dieci anni è stato uno dei presentatori del principale telegiornale della Rai, per poi divenire nel 2007 vicedirettore del Tg1 e responsabile di alcuni programmi di approfondimento come "Tv7" e "Speciale Tg1". E' diventato un volto noto della tv italiana grazie anche alla collaborazione in programmi televisivi storici come Il Rosso e il Nero di Michele Santoro.