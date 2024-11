Per spiegare le ragioni dello sciopero generale previsto il 29 novembre, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha affermato: "Siamo davanti a una riforma fiscale che il governo sta mettendo in campo che va esattamente nella direzione opposta di quella di cui avremmo bisogno. Non raccontano la verità, cioè che la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è aumentata, al punto che quest'anno aumenterà l'entrata dell'Irpef per lo Stato".