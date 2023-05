Cgil, Landini: "Sciopero generale? Non escludo nulla"

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, non chiude alla possibilità di uno sciopero generale.

"Non escludo nulla - ha detto -. Chiediamo un cambiamento vero, se non ci saranno risposte e continueranno a non coinvolgerci, metteremo in campo tutto quello che è necessario. Il governo non ha una strategia, sta andando avanti in modo propagandistico. Il governo rispetti i sindacati. Noi lo rispettiamo". Landini ha quindi rimarcato che il decreto lavoro "allarga la precarietà".