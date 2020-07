Centrodestra: "Pronti a incontrare Conte la prossima settimana"

Il centrodestra è pronto a incontrare Giuseppe Conte la settimana prossima. "L'ipotesi di organizzare il confronto già giovedì - dicono fonti del centrodestra - non è percorribile per il poco preavviso e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader. I prossimi giorni saranno utili al premier anche per inviare il documento di sintesi degli Stati Generali , documento che sarà la base per il confronto con l'opposizione".

Giorgia Meloni: “Evento in streaming” - La leader di Fratelli d’Italia è stata la prima ad accettare l’invito tramite un post su Facebook. La Meloni si era mostrata disponibile a partecipare anche nella giornata di giovedì. “Voglio che il Premier presenti proposte puntuali”, ha aggiunto, “non è il momento dei tatticismi ma della serietà, per questo chiedo al Governo che l'incontro sia trasmesso in streaming. Gli italiani devono poter giudicare chi sta facendo propaganda e chi pensa al bene del Paese”.

Salvini: “Non sono a disposizione di Conte” - L’apertura della Meloni ha infastidito il leader del Carroccio, che in un primo momento aveva rifiutato l’invito di Palazzo Chigi. “Non sono a disposizione del chiacchierone Conte”, ha dichiarato Salvini. Dopo un confronto interno al centrodestra, si è arrivati alla decisione di declinare per giovedì ma rimandare l’incontro alla prossima settimana.

Gelmini: “Fondamentale decidere insieme” - “L’invito del Premier è arrivato in maniera tardiva”, ha commentato la capogruppo alla Camera di Forza Italia Mariastella Gelmini, “e quindi le perplessità espresse da Meloni e Salvini avevano un fondamento”. L’ex ministro dell’Istruzione aggiunge che “ad oggi non si capisce l’obiettivo di questo incontro, ma ci stiamo confrontando con gli alleati per decidere quale atteggiamento tenere".