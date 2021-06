Centrodestra, Mulé: Non vogliamo fare sgambetti a Meloni

ansa

L'idea di una federazione del centrodestra "è una necessaria evoluzione del nostro percorso politico. Ora serve tempo per lasciar sedimentare l'idea nell'elettorato e nella nostra classe dirigente e trovare un dna comune, poi verrà tutto il resto. Il presidente Berlusconi non si è mai sbagliato nelle sue intuizioni". Lo dice a La Stampa Giorgio Mulè, aggiungendo: non è un progetto costruito per imbrigliare la Meloni.