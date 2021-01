Centrodestra a Mattarella: incarico esplorativo al presidente Casellati

Tgcom24

Per il centrodestra il voto è l'opzione migliore, ma in caso di un incarico esplorativo il nome su cui fare riferimento è il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. E' ciò che è emerso durante le consultazioni al Quirinale. La coalizione composta da Forza Italia, Lega e FdI ha anzi sottolineato come fosse "sorprendente" che questo incarico non andasse alla seconda carica dello Stato, nel pieno rispetto delle prerogative della Costituzione.