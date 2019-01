Cei: "Non dividersi sui migranti, Italia sia responsabile"

Sui poveri e sui migranti "non ci è dato di dividerci, né di agire per approssimazione". Lo ha affermato il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, precisando che "la posizione geografica del nostro Paese, la nostra storia e la nostra cultura ci affidano una responsabilità nel Mediterraneo come in Europa". Bassetti ha poi rivolto un appello ai cattolici: "Lavorate insieme per l'unità del Paese, condividete esperienza e innovazione".