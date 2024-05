Cdm: "Recupero da dipendenze tra le destinazioni dell'8 per mille"

Gli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche entrano fra le possibili attività a cui destinare la quota dell'8 per mille devoluta allo Stato.

Lo prevede uno schema di decreto del presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giorgia Meloni. Si "migliora e aggiorna la disciplina per il concreto utilizzo dei fondi a gestione statale, prevedendo per il Consiglio dei Ministri di deliberare entro il 30 novembre di ogni anno la destinazione tra le sei tipologie di intervento previste per le risorse relative alle scelte non espresse", si legge su un comunicato diffuso da Palazzo Chigi.