Cdm martedì alle 20, da mercoledì a venerdì Meloni a Bruxelles

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Parlamento martedì (alle 9.30 al Senato, alle 15 alla Camera) per le comunicazioni "in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024". Lo comunica Palazzo Chigi. In agenda sempre martedì, alle 20.00, il Consiglio dei ministri. Mercoledì 16 ottobre la premier volerà a Bruxelles dove alle 15.30 parteciperà all'Europa building al Vertice UE-Consiglio di cooperazione del Golfo. Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, sempre a Bruxelles, la premier parteciperà al Consiglio europeo.