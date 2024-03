Giustizia, Cdm approva introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati | Nuova stretta sul Superbonus | Via libera al ddl Semplificazione

A quanto si apprende, non ci sarà una 'legge cornice', ma la vecchia bozza circolata nelle ultime ore ha subito delle modifiche. Via libera anche a un nuovo decreto legge, che non era all'ordine del giorno, con nuove limitazioni al Superbonus , allo scopo di tenerne sotto controllo i costi. Il provvedimento è stato presentato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Test per i bandi dal 2026, sarà il Csm a nominare i docenti universitari A nominare i docenti universitari in materie psicologiche - su indicazione del Consiglio universitario nazionale, organo indipendente dell'università - che costituiranno la commissione giudicante per i testi psicoattitudinali per i magistrati sarà il Csm. Il colloquio psicoattitudinale si svolgerà durante la prova orale e chi avrà superato la prova scritta, prima dell'orale riceverà dei test scritti individuati dal Csm, sul modello di quelli utilizzati per quelli effettuati agli agenti di polizia. Questi ultimi costituiranno la base per il futuro colloquio psicoattitudinale. I test psicoattitudinali si applicheranno per i bandi pubblicati a partire dal 2026, dunque non per i concorsi già banditi.

Il colloquio orale sarà comunque diretto dal presidente della commissione esaminatrice, e non da uno psicologo, che sarà presente solo come ausilio. Infine la commissione esaminatrice, che valuta collegialmente, formulerà il giudizio conclusivo sulla totalità delle prove. Ci sarà dunque un doppio livello di garanzia: il Csm disciplinerà i test in via generale e poi la commissione esaminatrice deciderà.

Bonus edilizi, stop a sconto in fattura e cessione del credito "Il governo ha approvato un decreto in materia di bonus edilizi che elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano; abbiamo eliminato la disposizione della remissione in bonus che avrebbe consentito fino al 15 ottobre le correzioni con il pagamento di minime sanzioni di tutte le comunicazioni già intervenute e previsto per tutte le nuove fattispecie una nuova comunicazione preventiva, quando si inizia il lavoro, in modo da avere un monitoraggio del fenomeno e non solo quando le fattura vengono caricate". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Le misure adottate con il decreto sul Superbonus e sui bonus edilizi, ha aggiunto Giorgetti, "sono tese a chiudere definitivamente l'eccessiva generosità di una misura che come è noto ha causato gravi effetti sulla finanza pubblica e i cui effetti, definitivamente, potremo contabilizzare tra pochi giorni quando si caricherà la finestra per tutte le fatture e i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2023".