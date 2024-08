Il Cdm ha raccomandato alle Regioni di "evitare la frammentazione degli appuntamenti elettorali" e di convergere verso un'unica data di voto, il cosiddetto "election day". Lo riferisce Palazzo Chigi, al termine della riunione in cui il ministro Piantedosi ha reso nota un'informativa sul turno autunnale di elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali sciolti per infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata.