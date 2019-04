Cdm approva dl Crescita: inserita norma su rimborsi risparmiatori

Tra le integrazioni al decreto Crescita approvato nella notte dal Cdm, figurano anche norme che prevedono l'estensione del regime della "decommercializzazione" agli enti assistenziali e la possibilità per l'Anpal di avvalersi dei servizi forniti da società in house. Previste anche misure che "determinano i requisiti per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori" e le modalità di ingresso del Mef nel capitale sociale della "Nuova Alitalia".