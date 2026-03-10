Cdm, deliberati oltre 73 milioni per calamità in tre regioni e stato di emergenza in Calabria per un anno
Il provvedimento degli stanziamenti riguarda le regioni Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte
© Ansa
Nella seduta di martedì pomeriggio, il governo Meloni, dopo la relazione del ministro Nello Musumeci, ha deliberato ulteriori stanziamenti per consentire ai rispettivi commissari delegati di tre regioni di completare gli interventi di protezione civile e ha deciso lo stato di emergenza in Calabria per dodici mesi. Il provvedimento dei finanziamenti riguarda le regioni Liguria (Città metropolitana di Genova, Provincia di Savona) per 15 milioni e 640 mila euro, Emilia Romagna (Comune di Palagano) per 11 milioni e 985 mila euro e il Piemonte (Città metropolitana di Torino, Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola) per la somma di 45 milioni e 400 mila euro.
"Gli interventi - spiega il ministro Musumeci - variano dal soccorso e l'assistenza alla popolazione al ripristino di funzionalità dei servizi pubblici e infrastrutture, sostegno al tessuto economico e sociale e opere strutturali per la riduzione del rischio residuo".
Stato di emergenza per un anno in Calabria
A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall'11 al 20 febbraio scorso in Calabria, nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza, il Governo ha accolto la proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, deliberando lo stato di emergenza per dodici mesi.
"I tecnici del dipartimento - dichiara il ministro - hanno previsto uno stanziamento pari a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con la Regione interessata".