Cdm, deliberati oltre 73 milioni per calamità in tre regioni e stato di emergenza in Calabria per un anno

Nella seduta di martedì pomeriggio, il governo Meloni, dopo la relazione del ministro Nello Musumeci, ha deliberato ulteriori stanziamenti per consentire ai rispettivi commissari delegati di tre regioni di completare gli interventi di protezione civile e ha deciso lo stato di emergenza in Calabria per dodici mesi. Il provvedimento dei finanziamenti riguarda le regioni Liguria (Città metropolitana di Genova, Provincia di Savona) per 15 milioni e 640 mila euro, Emilia Romagna (Comune di Palagano) per 11 milioni e 985 mila euro e il Piemonte (Città metropolitana di Torino, Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola) per la somma di 45 milioni e 400 mila euro.