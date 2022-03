Catasto, Draghi: "Sono valori che non hanno senso, deve finire"

"Voglio ribadire come l'intervento della legge delega sul catasto non porti ad alcun incremento delle imposizioni fiscali sugli immobili regolarmente accatastati, nessuno pagherà più tasse. E, devo dire, un po' di credibilità sul fatto di non far pagare tasse questo governo se l'è guadagnata, dopotutto". A questo punto alcuni deputati hanno rumoreggiato con espressioni di disapprovazione ("Eeeehhhh"), Draghi ha risposto piccato: "Eeeehhh... eccome...".

La riforma serve per eliminare gli abusi e le irregolarità: la mappa catasto è del '39, ci sono state tante cose in mezzo, anche una seconda guerra mondiale", ha detto. "Non solo: gli estimi su cui sono basati i gettiti oggi sono del 1989, sono passati più di 23 anni". Corretto dai deputati, Draghi ha ironizzato: "33 anni... È diventata una materia così emotiva che mi sbaglio anch'io".

Draghi ha spiegato che "i decreti delegati dovranno prevedere strumenti da porre a disposizione di Comuni e Agenzia dell'Entrate per facilitare e accelerare l'individuazione di immobili attualmente non censiti, abusivi, o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso, la categoria catastale. I decreti delegati potranno inoltre prevedere strumenti e modelli per facilitare la condivisione di dati e di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Comuni anche col ricorso a strumenti digitali e a nuove tecnologie".

"L'intervento punta a realizzare una mappatura aggiornata degli immobili, che non ci serve per aumentare le tasse - ha assicurato Draghi - ma per capire lo stato del patrimonio immobiliare. La mappatura affiancherà, non sostituirà, per ciascuna unità immobiliare alla rendita catastale determinata secondo la normativa esistente il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato".

In apertura del suo intervento, Draghi aveva risposto a un deputato di Fratelli d'Italia: "Le sue parole mostrano l'equivoco profondo che siccome c'è l'emergenza bisogna fermarsi, non bisogna fare altro, niente riforme, niente cambiamenti, sempre fermi: questo non è, non è il motivo per cui è nato questo governo".