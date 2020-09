Caso Gregoretti, Salvini: "Non chiamerò Conte a processo"

All'udienza preliminare in cui il 3 settembre si deciderà se Matteo Salvini dovrà essere processato per sequestro di persona per il caso Gregoretti, "basterà una sola parola pronunciata da Conte a spiegare che cosa è successo". Lo ha detto il leader della Lega, assicurando che tuttavia non chiamerà il premier a processo. "Fu lui a dire che i migranti prima li ricollochiamo e poi autorizziamo lo sbarco. Fu Conte a dire che gestiva tutto lui".