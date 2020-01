Caso Gregoretti, Salvini: "Chiederò a tutti i senatori di mandarmi a processo"

"Ci ho ragionato e sono arrivato a una decisione: ho deciso che lunedì chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: "I giudici di sinistra facciano i giudici e non rompano le scatole".

"Cari giudici di sinistra, andate a beccare spacciatori e delinquenti" - Sui magistrati ribadisce; "Si stabilisca una volta per tutte se il giudice deve fare il giudice o il ministro. Se vuoi fare il ministro molli la toga e vai a fare il ministro, altrimenti non rompi le scatole a chi lavora: sono stufo, e processo, processo, processo. Ma andate, cari giudici di sinistra, a beccare spacciatori e delinquenti e non rompete le scatole alla gente che lavora".

"Si decida se difendere i confini dell'Italia è un crimine" -. E ancora, sull'invito a tutti a mandarlo a processo, spiega: "Così decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell'Italia, la sicurezza e l'onore dell'Italia è un crimine oppure un dovere di un buon ministro. Non ho più voglia di perdere tempo, far perdere tempo agli italiani. Nei tribunali ci sono delinquenti veri da processare. Mi mandino a processo e trovino un tribunale abbastanza grande perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia".