Caso Gregoretti, caffè Meloni-Salvini-Tajani prima dell'udienza

Matteo Salvini ha incontrato in un luogo riservato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e la presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Un caffè prima dell'udienza al tribunale di Catania, dove il leader della Lega è indagato per sequestro di persona per il caso Gregoretti. Precedentemente un incontro fra i tre era stato previsto in piazza Duomo, poi rinviato per motivi di sicurezza.