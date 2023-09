Caso Vannacci, Crosetto riceve a rapporto il generale

Roberto Vannacci ha incontrato Guido Crosetto: il ministro della Difesa ha infatti ricevuto a rapporto il generale per motivi di "carattere privato".

L'incontro è stato possibile grazie a una norma che prevede che "ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il ministro o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina".