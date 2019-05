Caso Siri, Mattarella firma il decreto di revoca del sottosegretario

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di revoca dell'incarico al sottosegretario leghista alle Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri, proposto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La decisione era stata assunta al termine del Consiglio dei ministri di mercoledì. Siri è indagato per corruzione in relazione a un'inchiesta su presunte tangenti versate per il business dell'energia eolica.