Caso Siri, l'avvocato: a disposizione dei pm per essere sentito

"Abbiamo comunicato di persona agli inquirenti che ci presenteremo spontaneamente in una data da concordarsi perché, come da subito detto, siamo e restiamo a disposizione della Autorità Giudiziaria". Lo ha affermato l'avvocato Fabio Pinelli, difensore del sottosegretario Armando Siri indagato per corruzione dalla Procura di Roma, lasciando gli uffici di piazzale Clodio dove ha avuto un incontro con i titolari dell'indagine.