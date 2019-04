Caso Siri, Conte: "D'accordo con Salvini, io non valuto da giudice"

"Sono d'accordo con Salvini e, infatti, l'ho dichiarato anche io: non sono un giudice. Non è certo con l'approccio del giudice che affronterò il problema". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna sul caso del sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. Il riferimento è a un'intervista del ministro dell'Interno, in cui ha affermato che "il premier non è un giudice" e che "non sono emersi atti concreti a carico di Siri".