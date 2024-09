Caso Sangiuliano, Salvini: "Mi fido dei colleghi con cui lavoro"

Salvini ha risposto alle domande dei cronisti in riferimento alle dichiarazioni riportate dal quotidiano La Stampa secondo cui Sangiuliano avrebbe fatto un parallelismo con il periodo in cui il leader leghista faceva coppia con Elisa Isoardi proposito delle uso delle auto di servizio su cui sarebbe salita Maria Rosaria Boccia. Il ministro della Cultura aveva fatto pervenire una dichiarazione in merito chiudendo la questione: "Con riferimento alle dichiarazioni riportate dal quotidiano La Stampa, nel riaffermare tutta la mia stima e amicizia nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, noto con rammarico che un mio ampio ragionamento sull'obbligo che noi abbiamo di utilizzare per i nostri spostamenti solo auto poste a tutela dell'autorità, per cui chi ti accompagna deve essere con te, è stato travisato. Non era certamente mia intenzione attaccare l'onorevole Salvini, di cui ho massima considerazione e i cui comportamenti da sempre per me sono irreprensibili" ha concluso Sangiuliano.