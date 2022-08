Caso Ruberti, Gualtieri: "Frasi gravi, ho accettato le dimissioni"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dice di aver "preso atto delle dimissioni" del capo di gabinetto in Campidoglio Albino Ruberti "a seguito della diffusione di un video che riporta una sua violenta lite verbale" a una cena privata di due mesi fa.

"Le frasi contenute nel video - chiarisce il primo cittadino - sono gravi e non appropriate per chi ricopre un incarico di questa delicatezza". Nel frattempo Gualtieri ha chiesto al vicecapo di gabinetto Nicola De Bernardini di assumere le funzioni di Ruberti.