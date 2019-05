Caso Rixi, M5s: "Se condannato deve fare un passo indietro" | Ma la Lega: "No, resta al suo posto"

Il sottosegretario Rixi rischia di essere condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria. La sentenza del tribunale di Genova è attesa per il 30 maggio. "Non parlo del domani, parlo dell'oggi, lasciamo che i giudici facciano il loro lavoro", è l'unico commento del leader della Lega, Matteo Salvini.



Buffagni (M5s): "La Lega dica se vuol far saltare contratto" - "Sono da sempre garantista e mi auguro che Rixi venga assolto. Se, peroò questo non dovesse accadere voglio ricordare ai nostri alleati che c'è un contratto di governo da rispettare dove c'è scritto chiaramente cosa si deve fare. Se non lo vogliono rispettare e farlo saltare lo dicano chiaramente e se ne assumano la piena responsabilità". Così il sottosegretario agli Affari Regionali, Stefano Buffagni (M5s), ha replicato al capogruppo della Lega Romeo.



Paragone (M5s): "Se viene condannato Rixi deve dimettersi" - "Se abbiamo chiesto e ottenuto che Siri facesse un passo e indietro non vedo perché Rixi da condannato non debba farlo", ha sottolineato Gianluigi Paragone, senatore M5s. "Se chiediamo a Siri e Rixi un passo indietro non vedo perché Descalzi sia ancora a capo di Eni. Sarebbe ora che una decisione su Descalzi venga presa una volta per sempre", ha aggiunto.