Caso rimborsi, Sarti: non lascio il M5s, non ho fatto niente | Il Movimento: "Espulsione doverosa"

"Lasciare il gruppo M5s e passare al Misto? Non c'è motivo, io non sono espulsa". Lo ha detto l'ex presidente della commissione Giustizia, Giulia Sarti, sottolineando di voler rimanere "nel Movimento perché non ho fatto assolutamente niente. Non lascio il M5s, l'ho fatto nascere". Quanto alle parole del vicepremier Luigi Di Maio, che aveva parlato di espulsione "doverosa" per una questione di rimborsi, ha risposto: "Avrà avuto i suoi motivi".