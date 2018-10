Caso Riace, il vicesindaco: "Il paese è sotto shock ma andiamo avanti"

Dopo l'arresto del sindaco di Riace, sul caso interviene a Tgcom24 il vicesindaco della cittadina calabrese. "Siamo in difficoltà, il paese è sotto shock, ma stiamo cercando di andare avanti", dice Giuseppe Gervasi. "Io non voglio pensare che dietro ci sia un progetto altro: una trappola politica. Voglio solo precisare che l’impianto accusatorio rispetto all’origine è venuto meno e questa è una cosa positiva. Mi auguro che alla fine Domenico Lucano e tutti gli altri possano uscirne fuori. Io in questo momento mi assumo insieme ad altri una responsabilità che non avrei mai voluto assumermi in un contesto del genere".