Caso Liguria, Toti: "Colpa è della politica che ha abdicato al suo ruolo"

"A differenza di molti altri io non riesco ad avercela fino in fondo con i magistrati, che secondo me sbagliano ovviamente, ma ce l'ho con la politica". Lo ha affermato l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "Io ce l'ho con tutti coloro che dal 1994 hanno approvato leggi che tolgono alla politica ogni potere di azione in questo Paese lasciando a un altro potere dello Stato, la magistratura, l'idea di poter fare da giudice penale e morale alla politica. Questa è il tema vero, la colpa è della politica", ha aggiunto.