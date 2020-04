Caso Gregoretti, Salvini: "Italia ferma ma io a processo il 4 luglio"

"In Italia qualcuno è fermo, qualcuno no, a me è arrivata la convocazione a Catania per il 4 luglio per andare alla prima udienza del processo in cui sono accusato di sequestro di persona per aver bloccato per 4 giorni lo sbarco di immigrati. A me sembra una cosa surreale con quello che sta accadendo". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Non è l'Arena", parlando del processo sul caso Gregoretti.