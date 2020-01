Caso Gregoretti, la proposta di Gasparri in Giunta immunità: "No al processo a Salvini"

Si prevede un nuovo scontro tra gli ex alleati di governo, Lega e M5s. Cade per ora l'ipotesi di un rinvio del voto, atteso il 20 gennaio e che qualcuno teme troppo a ridosso delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria col rischio che diventi facile arma elettorale per Salvini. Ma nessuno dei 23 senatori della Giunta l'ha chiesto (serve una richiesta motivata) e Gasparri quindi archivia la possibilità: "E' inesistente, nessuno ne ha parlato", aveva spiegato alla fine incontro di mercoledì.

La marcia verso il voto finale in Aula del Senato (previsto per metà febbraio) non si rallenta nemmeno se la relazione venisse bocciata. In questo caso a riferire in Aula sarà un altro senatore, che si è espresso diversamente da Gasparri e che riporterà l'orientamento della maggioranza della Giunta. Nessuno stop neppure durante la settimana di campagna elettorale in vista delle regionali.Ci sarà la sospensione delle commissioni di Palazzo Madama, che si fermeranno tra il 20 e il 24 gennaio.

Nel frattempo le dichiarazioni suonano già di guerra e gli esiti scontati, sulla carta. Ora l'ex ministro dell'Interno non ha più i voti dei 5Stelle, che un anno fa sul caso Diciotti lo difesero in nome di un'azione condivisa da tutto il governo. Al nemico storico però il senatore ha strappato Francesco Urraro passato alla Lega e quindi un "no" certo, insieme agli altri 9 del centrodestra. A chiedere il processo, invece, potrebbero essere 13 senatori tra Pd, Italia viva e gruppo Misto.