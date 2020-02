Caso Gregoretti, Danilo Toninelli: “Salvini è tutto chiacchiere e felpe”

"Sulla questione migranti l'Italia non era credibile con Matteo Salvini. Lui è tutto chiacchiere e distintivo, tutto chiacchiere e felpe". Così Danilo Toninelli a "Stasera Italia" commenta l'approvazione del Senato a procedere con il processo per l'ex ministro dell'Interno per il caso della Nave Gregoretti. "E' una vicenda molto diversa da quella della Diciotti - prosegue l'ex ministro dei Trasporti - perché la scorsa estate avevamo già risolto il problema dei ricollocamenti, a differenza dell'anno precedente". Fra gli ospiti di Barbara Palombelli il senatore della Lega Massimiliano Romeo, che difende il leader del suo partito: "E' stata concessa l'autorizzazione a procedere per Salvini solo perché ha fatto il suo dovere, mantenendo le promesse elettorali".