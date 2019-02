Caso Diciotti, viceministro Rixi (Lega): "E' un voto sul governo"

Il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, commenta la consultazione online in corso sul sito del M5s per decidere l'autorizzazione o meno a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. "E' chiaro che il voto su Salvini è un voto sul governo. Anche dentro il Movimento ci sono quelli più filogovernativi e quelli meno", dice il leghista. "Questa consultazione per noi non avrà conseguenze, per gli altri non so", conclude Rixi.