Caso Diciotti, Senato voterà su autorizzazione Salvini il 20 marzo

Mercoledì 20 marzo, alle 13, l'Aula del Senato si esprimerà sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la questione della nave Diciotti. L'Aula dovrà votare la relazione di Maurizio Gasparri, già approvata dalla Giunta per le immunità, che nega il processo per sequestro di persona al vicepremier.