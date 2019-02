Caso Diciotti, Salvini: "Non chiedo aiutini, ho difeso l'interesse dell'Italia"

7 febbraio 2019 11:15 Caso Diciotti, Salvini: "Non chiedo aiutini, ho difeso lʼinteresse dellʼItalia" Il vicepremier nella sua memoria: i giudici hanno "calpestato le regole del diritto internazionale invadendo una sfera di esclusiva prerogativa del governo". Conte, Di Maio e Toninelli: "Ci fu condivisione politica"

"Tutti leggano le carte, non chiediamo favori e aiutini a nessuno. Ricordo che non si voterà se Salvini è colpevole o innocente. Bisognerà capire se l'ho fatto nell'interesse del Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito al caso Diciotti. "Mi sembra evidente che il blocco degli sbarchi di migranti è sempre stato uno dei miei obiettivi e ritengo di aver agito in modo coerente", ha aggiunto.

"L'impostazione del tribunale di Catania - sottolinea Salvini nella memoria presentata alla Giunta - calpesta le più elementari regole del diritto internazionale e della nostra Costituzione, invadendo poi una sfera di esclusiva prerogativa dell'Autorità di governo". Per il vicepremier "lo scalo tecnico a Catania è stata una scelta dell'Autorità marittima esclusivamente per ragioni di comodità legate ai rifornimenti di cibo, acqua ed altro, rifornimenti che potevano avvenire tranquillamente anche in mezzo al mare".



"Lo Stato italiano - si legge ancora - ha portato all'attenzione dei partner europei le problematiche della vicenda per una pronta ed immediata soluzione della questione legittimamente attendendo la risoluzione della controversia internazionale, non potendosi pretendere che fosse l'Italia ad accollarsi in via esclusiva la gestione dei migranti salvati in luogo di Malta".