Caso Diciotti, Salvini: non chiedo aiutini, difeso interesse Italia

"Tutti leggano le carte, non chiediamo favori e aiutini a nessuno. Ricordo che non si voterà se Salvini è colpevole o innocente. Bisognerà capire se l'ho fatto nell'interesse del Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito al caso Diciotti. "Mi sembra evidente che il blocco degli sbarchi di migranti è sempre stato uno dei miei obiettivi e ritengo di aver agito in modo coerente", ha aggiunto.